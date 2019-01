Cittadella della Salute, anziani e disabili costretti a lunghi tragitti in salita: “Istituiamo un bus navetta”

E’ la proposta del consigliere comunale del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia, che si è posto il problema con un’interrogazione al sindaco Zedda

Di: Alessandro Congia

In via Romagna, al numero civico 16, c’è un ingresso della cittadella della salute della Assl, viene utilizzato quotidianamente da tantissimi utenti, giovani e anziani: “Spesso e volentieri – scrive il consigliere Sorgia nell’interrogazione che sarà discussa a palazzo Bacaredda, in via Roma - la struttura viene raggiunta a piedi, per chi abita nelle immediate vicinanze o con i bus Ctm, ma sono tanti i casi di persone anziane, disabili o con varie patologie che si recano nella struttura per raggiungere gli uffici sanitari. Queste persone sono costrette ad affrontare un lungo tratto di strada in salita per raggiungere i vari padiglioni, a complicare la situazione – rincara Sorgia - si aggiungano le precarie condizioni di salute, mentre sarebbe bene agevolare il raggiungimento di questo sito agli utenti e ridurre i pesanti disagi che inevitabilmente si vengono a creare. Per questo motivo – evidenzia Alessandro Sorgia – ho chiesto al sindaco di Cagliari Massimo Zedda un suo autorevole intervento presso le autorità competenti per trovare una soluzione alle criticità evidenziate, magari istituendo anche un bus navetta di trasporto pubblico, anche a pagamento a prezzi politici, o anche privato a costi contenuti che possa trasportare gli utenti che si recano presso i presidi sanitari del complesso Assl”.