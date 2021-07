Musica e cultura per salvare “Sa Domu de sa Canna”

Il futuro di questa realtà è a rischio perché lo stabile che la ospita in concessione, una bellissima casa campidanese, è in vendita

Di: Redazione Sardegna Live

Sa Domu de sa Canna rappresenta da circa dieci anni un importante centro culturale per musicisti, appassionati e studiosi di tutto il mondo.

Nata da un’ idea del costruttore e suonatore Pitano Perra di Maracalagonis, al suo interno ospita un laboratorio di costruzione, varie collezioni di Launeddas, strumenti della musica popolare sarda e di tutto il mondo, una mostra fotografica, raccolte di supporti audio e una piccola biblioteca.Sa Domu de sa Canna è il frutto della passione di un privato cittadino che con le sue sole forze ha creato un piccolo mondo fatto di musica, di musica viva, di condivisone e scambio.

Assotziu Launeddas Sardinnia, associazione che riunisce suonatori e costruttori di tutta la Sardegna, nata per la salvaguardia e la promozione dello strumento millenario e di tutto il patrimonio materiale e immateriale ad esso collegato, ha deciso di dare una mano al centro culturale attraverso un evento, con lo scopo di sensibilizzare il mondo della cultura e le istituzioni e aprire un dibattito dove cercare possibili soluzioni per far si che realtà come questa non muoiano nell’ indifferenza ma che diventino un modello