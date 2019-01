Fortza Paris: Enzo Brandinu candidato nel collegio di Sassari

42 anni, è impiegato presso la Sezione Coordinamento Amministrativo del Reggimento della Brigata Sassari

Di: Antonio Caria

Manca poco più di un mese alle elezioni regionali e i partiti proseguono nella compilazione delle liste e nella presentazione dei candidati.

Fortza Paris ha ufficializzato la candidatura di Enzo Brandinu nel collegio di Sassari. 42 anni, diplomato come Perito Tecnico e Commerciale, ha prestato i primi anni di servizio presso la Brigata Bersaglieri Garibaldi dove ha partecipato a varie missioni di pace nei Balcani, ed è stato poi assegnato al 152° Reggimento della Gloriosa Brigata Sassari in Sassari dove ha potuto partecipare a varie missioni, in altri teatri operativi sempre in contingenti di pace.

Per anni ha lavorato curando la segreteria del cappellano della Brigata Sassari ma, da qualche tempo, è impiegato presso la Sezione Coordinamento Amministrativo del Reggimento.