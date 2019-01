Tra le vie del centro “Seguendo una stella…”

L’evento ideato da Monica De Murtas è in programma domani dalle 16.00

Di: Antonio Caria

Una ricostruzione tra sacro e profano, della storia e delle leggende legate alla festa dell’Epifania. Con questo spirito l’Associazione “Il Corso” in collaborazione con l'associazione Tusitala e con il patrocinio del Comune di Sassari ha promosso "Seguendo una stella…”, manifestazione ideata e promossa da Monica De Murtas e in programma domani 5 gennaio dalle 16.00.

ll Corteo dei Magi, dei cantori e dei viandanti partirà da via Carlo Alberto e, dopo una sosta in Piazza d'Italia e aver attraversato Piazza Castello, Largo Cavallotti e Piazza Azuni giungerà in Corso Vittorio Emanuele e procederà sino a Porta Sant’Antonio.

Protagonisti dell'evento itinerante serale la stella (Valentina Solinas), il narratore Alessandro Ponzeletti, il coro di voci bianche “le note colorate” e il coro giovanile dell'associazione musicale Rossini diretto da Claudia Dolce accompagnato al piano da Lia Baldassarri.

Sarà presente inoltre l'associazione corale amici del Canto sardo diretta da Salvatore Bulla, le portatrici di luce Jole Scarduzio e Maria Benelli. Federico Pinna e Laue Pithiou. I costumi sono di Alessandra Mura e Luisella Conti per Parabatula, Luci e fonica Tony Grandi, Scenosist.

L’evento avrà un prologo tra le 11.00 e le 12.30 con Befana vien di giorno" dove i bambini potranno incontrare la strega buona che offrirà doni dolci ai bambini lungo il corso.