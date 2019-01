A Sant’Elia nuovo blitz dei Carabinieri: cocaina, eroina e due spade. Arrestato un 40enne

La Radiomobile, insieme ai colleghi dell’Unità Cinofila, hanno ammanettato Daniele Benossa

Di: Alessandro Congia

Un vero e proprio blitz in piena regola, mirato e predisposto per sequestrare la droga in via Schiavazzi, nel cuore di Sant'Elia. Nei guai è finito il 40enne Daniele Benossa, trovato in possesso di armi, munizioni, 5 involucri contenenti complessivamente 686,60 grammi circa di eroina, un involucro con 786,70 grammi di cocaina, 165 dosi (23,20 grammi) di eroina e 33 dosi di cocaina.

E ancora, una busta in plastica nera contenente: una katana di cm 95 di cui 90 di lama, una scimitarra di 65 cm di cui cm. 49 di lama, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 (<7,5 j) e un coltello da caccia, una cartuccia calibro 50 priva di lotto e marca e un involucro contenente n.98 piombini calibro 4,5 e calibro 177. Benossa si trova rinchiuso nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.