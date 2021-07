Muravera. Settantenne alla guida con tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Patente ritirata e veicolo sequestrato

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Muravera, nei pressi della rotatoria della strada statale 387, i carabinieri della Stazione di Villaputzu sono intervenuti su segnalazione di un privato cittadino per il controllo di una Fiat Panda condotta da un settantenne pensionato del luogo.

Questi, sottoposto ad accertamento etilometrico sarebbe risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,66 grammi per litro alla prima prova e 1,59 alla seconda (oltre il triplo quindi del massimo valore consentito). Questi è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza con sanzione accessoria del ritiro della patente e decurtazione di 10 punti dalla stessa.

E' seguito inoltre il sequestro amministrativo del veicolo. Sarà ora la Prefettura di Cagliari a seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda in ordine alla possibilità per l’uomo di recuperare il documento di guida in tempi più o meno lunghi.