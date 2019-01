Avviso di Condizioni Meteo Avverse: allerta gelo dal 3 al 5 gennaio

Avviso della Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live

Pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per le basse temperature.

A partire dalle 20 di oggi, giovedì 3 e fino alle 9 di sabato 5 gennaio, sulla Sardegna si avranno temperature minime basse (inferiori a 2° in pianura) o localmente molto basse (inferiori a -3° in pianura) in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore del mattino di oggi.

Nelle ore più fredde della giornata saranno possibili locali gelate.