Cani Rottweiler senza guinzaglio, paura al parco per mamme e bambini

La lettera inviata al Comando di Polizia Municipale e lo sfogo sul gruppo Fb, “Tutti gli abitanti di Sestu”

Di: Alessandro Congia

Padroni poco rispettosi che portano a spasso i loro amici a quattro zampe incuranti di raccogliere i loro bisogni nelle aree verdi e soprattutto, non consapevoli degli eventuali pericoli che i loro cani di grossa taglia possono causare se privi di guinzaglio. La nostra Redazione trae spunto da un episodio avvenuto nel centro abitato di Sestu, fortunatamente privo di conseguenze tristi per i bambini presenti in quel momento, ma che induce a riflettere sul come prevenire eventuali atteggiamenti delle bestiole, spesso innocue e non aggressive, ma i fatti di cronaca inducono invece ad evitare comportamenti irresponsabili. Buona Lettura. (A.C.)

“Salve a tutti, vi giro la copia del messaggio che io e mio marito abbiamo inviato ai vigili urbani di Sestu perché riteniamo che l'episodio sia di pubblico interesse alla cittadinanza”: comincia così la missiva inviata al comandante della Polizia Municipale di Sestu, Federica Schivo, scritta nero su bianco su facebook per parlare di cani pericolosi al parco: “Mi chiamo Andrea Mascia e ieri ero in visita da alcuni parenti a Sestu, di pomeriggio con mia moglie abbiamo portato i nostri bambini (Alessandro di 7 anni e Veronica di 3) a giocare al parchetto in via Costituzione. Si è unito a noi un bambino (Federico di 7 anni) con la madre, poco dopo è sopraggiunta una signora con al guinzaglio tre cani di grossa taglia, forse rottweiler, li ha slegati e lasciati liberi di girovagare.

Hanno fatto i loro bisogni senza che la proprietaria provvedesse a raccoglierli. Su tutte queste scorrettezze abbiamo preferito tacere. In quel momento è arrivato il padre di Federico con una bottiglia di acqua in mano ed è stato immediatamente puntato dal più grosso di questi cani che ha fatto un balzo in avanti.

La padrona gli ha intimato di fermarsi ma il molosso, ignorandola, ha fatto altri due passi in avanti allertando anche gli altri due rottweiler, al che io e il signore abbiamo sollecitato che mettesse subito il guinzaglio ai suoi cani.

La signora è andata in escandescenze: aveva tutto il diritto di fare quello che faceva perché a suo dire quel parco era nato anche per i cani. Abbiamo lasciato perdere qualsiasi osservazione logica perché la signora, urlandoci le sue ragioni, si alterava sempre di più e gli animali stavano entrando in fase di protezione. Ho scattato al volo una foto (che allego), e ci siamo lentamente allontanati con i bambini tremanti e le nostre mogli sull'orlo del panico.

Nel frattempo la signora, rimessi i guinzagli, rientrava con i tre cani in un cortile a pochi passi in via Costituzione di fronte al parco. Oggi, a sangue freddo, ringraziamo solo che ieri non sia successo niente di grave, ma non siamo certi che anche le prossime volte possa finire allo stesso modo. Vi segnalo questo episodio certi che con la Vostra sensibilità troverete il modo per condurre i padroni di questi cani a dei comportamenti più civili”.