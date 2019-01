Bruno: "Salvini non ci spaventa"

Pronti a sospendere effetti decreto nei nostri Comuni

Di: Ansa

"Lo abbiamo già scritto al presidente Conte: pronti a sospendere gli effetti nei nostri Comuni se non ci sarà un confronto nel merito con i sindaci, con chi vive i problemi da vicino. Siamo abituati a risponderne. Da tutti i punti di vista. Per tutti i nostri concittadini. Salvini non ci spaventa".

Così all'ANSA il primo cittadino di Alghero Mario Bruno in merito alle polemiche sulla disobbedienza di alcuni sindaci, a partire da quello di Palermo Leoluca Orlando, rispetto al dl sicurezza e alle reazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "A volte bisogna andare controcorrente per non appoggiare una pericolosa deriva razzista - spiega Bruno - Faremo ciò che è giusto, tenendo conto innanzitutto della nostra coscienza e della nostra umanità, come facciamo ogni giorno".