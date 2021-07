Il Comune di Cabras saluta Graziano Piras, il barracello morto sulla 131 Dcn

"Si è sempre distinto per il rigore e la disciplina con la quale prestava il suo servizio"

Di: Redazione Sardegna Live

Profondo cordoglio a Cabras per la scomparsa di Graziano Piras, dipendente della locale Compagnia Barracellare, originario di Jerzu, morto stamane a 51 anni in seguito a un incidente sulla 131 Dcn all'altezza di Ghilarza.

"L'amministrazione comunale di Cabras esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Maresciallo Capo della Compagnia barracellare, Graziano Piras - si legge in una nota diffusa sui social dal Comune -. Nato nel 1970, in servizio già dal 2019, anno della prima operatività della Compagnia, Graziano Piras si è sempre distinto per il rigore e la disciplina con la quale prestava il suo servizio".

"Siamo profondamente addolorati - ha affermato il Sindaco Andrea Abis -. L'improvvisa scomparsa del Maresciallo Capo Graziano Piras è una grande perdita per la Compagnia barracellare e per tutta la comunità di Cabras, a favore della quale Graziano ha profuso dedizione e grande impegno. Ci stringiamo in un sincero abbraccio alla famiglia in questo triste giorno di lutto".