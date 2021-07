Smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso senza autorizzazione, 58enne nei guai

Imprenditore sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri nel Sulcis nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, i carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno denunciato un 58enne del posto, imprenditore, positivo in banca dati delle forze di polizia, indiziato del reato di smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso in assenza di autorizzazione.

I militari, durante una verifica presso l’attività del denunciato che commercia pneumatici, avrebbero accertato il non rispetto della normativa vigente in materia di scarico dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, in quanto quelle ditta sarebbe risultata scaricare gli scarti derivanti dal ciclo produttivo nella rete fognaria pubblica.