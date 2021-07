Incidenti a Sassari. Tre morti in quattro giorni

Solo ieri si sono celebrati i funerali di Alessio Murgia, il 18enne morto dopo aver festeggiato la vittoria dell'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Sassari piange altre due vittime della strada e questa mattina, come mercoledì scorso, si sveglia in lutto, attonita dalla tragedia.

Nella notte, un'altra giovane vita è stata strappata via troppo presto, quella di Proto Pierpaolo Sechi (nella foto in copertina a sinistra) sassarese di 31 anni. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Opel Meriva insieme a Eriberto Atzori, 51 anni, anche lui sassarese e morto in seguito al violento impatto contro una Ford Focus, che trasportava tre persone rimaste lievemente ferite. Il terribile incidente è avvenuto intorno a mezzanotte in via Domenico Millelire a Li Punti.

Lo stesso quartiere dove ieri, nella Parrocchia di San Pio X, si sono celebrati i funerali di Alessio Murgia (nella foto in copertina a destra), il 18enne morto in un altro incidente stradale, verificatosi nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Il giovane rientrava a casa con gli amici dopo aver festeggiato la vittoria dell'Italia.

Nella foto in basso: l'incidente in cui ha perso la vita Alessio Murgia

Nella foto in basso: l'incidente in cui hanno perso la vita Proto Pierpaolo Sechi ed Eriberto Atzori