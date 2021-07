Prezzo del latte, “Salvini si prende meriti non suoi”

Gianuario Falchi, portavoce del movimento "Pastori senza bandiere", replica alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini e del sottosegretario Centinaio

Di: Redazione Sardegna Live

"Non c'è più spazio per prendersi i meriti riguardo il prezzo del latte. Caro Salvini hai proprio ragione che è merito tuo il prezzo del latte, non quello delle coop ma quello degli industriali che è 0,85 cent e non 1 euro. E' proprio merito tuo e del tuo governo gialloverde (e quelli dopo non ne parliamo...) che a maggio 2019 non avete voluto concludere i tavoli che avrebbero dovuto scrivere delle regole per tutti e forse oggi avremmo il latte degli industriali pagato come quello delle coop". Così Gianuario Falchi, portavoce del movimento "Pastori senza bandiere", replica alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini e del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali Gianmarco Centinaio sul prezzo del latte.

"Sicuramente - prosegue l'allevatore sardo - non sai neanche che stiamo parlando del prezzo campagna 2020, quella del 2021 sarà ancora peggio come differenza di prezzi tra industriali e coop. E visto che parliamo di meriti dovresti anche prendere i meriti di quelle 1000 denunce ai poveracci, a cui garantivi il massimo rispetto e la massima tutela al momento della protesta, che tu stesso da ministro consideravi una protesta giusta. Complimenti a tutti - prosegue Falchi - perché da come leggo siete stati tutti bravi, come sempre: peccato però che manchino i ringraziamenti a chi li merita veramente, ovvero tutti quei pastori che per giorni hanno buttato il loro latte per terra e fatto conoscere al mondo intero il proprio problema e si sono caricati di denunce". "Caro Salvini - conclude Falchi - la gente non era stupida prima, quando sei sceso in campo per risolvere i problemi, e non è stupida oggi che dici di averli risolti. Prova a tornare indietro a maggio 2019 e verifica cosa hai fatto veramente e fatti dire a quanto è pagato il latte dei pastori che versano agli industriali oggi e lo scorso anno. I sardi non dimenticano" conclude il portavoce del movimento "Pastori senza bandiere”.