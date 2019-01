Bab’Orcu oggi a Gavoi

Lo spettacolo si terrà alla 18.00 all’ Auditorium dell'Istituto Superiore Carmelo Floris

Di: Antonio Caria

Si terrà oggi alle 18.00, presso l’Auditorium dell'Istituto Superiore Carmelo Floris, lo spettacolo teatrale Bab'Orcu, promosso dall'Amministrazione Comunale di Gavoi, dalla Pro Loco e da Fueddu e Gestu Teatro.

Un misto di narrazione, drammatizzazione, musiche dal vivo, canti, giochi d’ombre e metamorfosi in questo lavoro in sardo e in italiano, portato avanti dalla storica compagni di Villasor guidata da Giampietro Orrù.