Ottana e Siniscola: truffati due cittadini. Carabinieri denunciano 3 persone

"Non mettete a disposizione i vostri dati personali"

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Ottana, in seguito alla denuncia sporta da un cittadino di Ottana, hanno deferito per truffa in concorso una 30enne colombiana e un 39enne del Congo, entrambi residenti a Napoli. I due sono riusciti a farsi accreditare 700 euro per l’acquisto di un motore per il proprio veicolo, mai recapitato all’acquirente.

Anche a Siniscola un cittadino si è rivolto ai Carabinieri dopo aver caricato 298 euro sulla carta poste pay di una 53enne originaria della provincia di Rimini. In cambio dei 298 euro aveva promesso un finanziamento di 5.000 euro, mai ricevuto dal denunciante.