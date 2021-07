Tragedia in Sardegna. Muore in luna di miele: oggi l’ultimo saluto ad Andrea

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio nella chiesa dove i due innamorati si erano sposati

Di: Redazione Sardegna Live

Si era sposato con Elena Radavelli lo scorso 3 luglio Andrea Ghislotti, il giovane bergamasco di 33 anni morto durante il suo viaggio di nozze in Sardegna.

Una tragedia che ha toccato il cuore di tutti, per la giovane età del ragazzo e il momento che stava vivendo con sua moglie, con la quale aveva tanti sogni da realizzare.

Avevano scelto la Sardegna per il loro viaggio di nozze. Solo dopo quattro giorni dal fatidico “Sì, lo voglio”, Andrea è morto. Il giovane si stava godendo con la moglie il mare di Golfo Aranci quando si è accasciato ed è morto sulla spiaggia. Non è bastato l'immediato soccorso dei bagnanti, fra cui alcune infermiere libere dal servizio.

Il magistrato della Procura di Tempio Pausania ne ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Andrea era molto conosciuto nel suo paese, dove gestiva insieme ai familiari la Società agricola "Ager" dei fratelli Ghislotti.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Martinengo, proprio dove i due innamorati si erano sposati. 

Tra coloro che hanno ricordato il giovane, c'è l'ex sindaco di Martinengo Franco Gatti "Sono poche le parole che si possono utilizzare per commentare una disgrazia del genere" e il gruppo alpini Martinengo, che aveva cantato al matrimonio di Andrea ed Elena: “Cari amici certo che la vita è proprio strana, Sabato ho postato un giorno felice di allegria perché finalmente il nostro coro aveva fatto la sua apparizione dopo un lungo periodo di pandemia, x festeggiare il matrimonio della figlia del nostro amico Mauro, è stato tutto bello una di quelle giornate fantastiche da non dimenticare, oggi tutto è capitolato con la triste notizia che lo sposo Andrea in luna di miele con la dolce Elena è andato avanti, inconcepibile da non credere, fatalità destino maledetto, non lo so. Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, a nome mio e del gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea che la terra ti sia lieve”.