Tentano di entrate in un appartamento. Due donne denunciate dai Falchi

Si tratta di due cittadine di etnia Rom di 24 e 25 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, recentemente potenziati per prevenire la commessione dei reati che vengono perpetrati durante la stagione estiva, quando i cittadini vanno in vacanza, come i furti in appartamento.

Nella mattina di ieri, gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile hanno denunciato​ due cittadine di etnia Rom di 24 e 25 anni, ritenute responsabili del reato di tentato furto in abitazione in concorso.

Le due donne, senza fissa dimora e in stato di gravidanza, sono state notate e seguite mentre girovagavano con fare sospetto tra le vie del quartiere San Benedetto. Giunte in via Machiavelli, sarebbero entrate in un condominio, favorite dal portoncino d’ingresso aperto, dove avrebbero tentato di entrare in un’abitazione dopo aver forzato la porta d’ingresso con arnesi da scasso.

Le due sarebbero state bloccate dalla polizia proprio nell’attimo in cui cercavano di aprire il portoncino. Gli agenti le avrebbero infatti trovate in possesso degli strumenti da effrazione, ben conosciuti e di facile reperibilità: un pezzo di plastica rigida di forma ovale adattato per forzare le serrature, dei guanti utilizzati per evitare di lasciare impronte, una chiave a pappagallo e due lunghi cacciaviti. Le due donne, con alle spalle una lunga lista di precedenti per furti in abitazione, sono state denunciate.