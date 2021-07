Cavallo in piscina a Santa Giusta, salvato dai Vigili del fuoco

L'animale è stato imbragato e portato in salvo con un'autogru

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 3.30 di stamane, una squadra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuta in località Cirras, a Santa Giusta, per recuperare un cavallo che era finito in una piscina piena d'acqua.

I Vigili del fuoco hanno recuperato l'animale imbragandolo per poi portarlo in salvo con un'autogru.

Il cavallo, una volta recuperato, è stato riconsegnato al legittimo proprietario in buone condizioni di salute.