E' il giorno del Pride a Cagliari e Sassari

Migliaia di persone sfileranno in sostegno del ddl Zan

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, 10 luglio, si terrà il Sardegna Pride a Cagliari e Sassari. La sfilata di quest'anno sarà a sostegno dell'approvazione del ddl Zan, il disegno di legge sui crimini di odio motivati dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal sesso, dal genere e dalla disabilità che da settimane sta animando il dibattito politico e pubblico.

A Cagliari, l'appuntamento è alle ore 16 in piazza del Carmine. Da lì il corteo di manifestanti si dirigerà verso piazza dei Centomila per terminare la marcia al Cus, sul palco di Ateneika, alle ore 21. Previsti quattro appuntamenti tematici in altrettanti locali della città.

A Sassari, invece, l'evento prenderà il via in via Rockefeller alle 18. Da lì i partecipanti raggiungeranno i giardini pubblici e poi piazza d’Italia, dove interverranno diversi attivisti.

Sarà un Pride diverso da quelli a cui siamo abituati: senza i carri (in chiave ecologica), con distanziamenti e mascherine.