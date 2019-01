Nuovo look per il cimitero di Ploaghe

Dalla regione in arrivo 75mila euro. Sotgiu: «Riteniamo estremamente importante curare il luogo in cui riposano i nostri cari»

Di: Antonio Caria

Altre buone notizie sul fronte degli investimenti in opere pubbliche per il comune di Ploaghe.

Dalla Regione Sardegna è, infatti, arrivato un nuovo contributo, di 75 mila euro, per l’ampliamento del cimitero. Nel corso del 2017 la giunta regionale ha infatti attivato il “Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri (L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16) con un bando rivolto ai comuni.

Il totale dell’intervento sarà di 150mila euro, frutto anche di ulteriori 75mila euro messi messi a disposizione dal bilancio comunale. L’obiettivo è quello di ampliare il cimitero nell’area del parcheggio adiacente con la realizzazione di numerose nuove aree cimiteriali e diversi nuovi loculi oltreché alla sua messa in sicurezza.

L’idea è fare del nuovo cimitero un’area priva di barriere architettoniche, con tombe esclusivamente fuori terra, evitando quindi la manomissione del suolo per le tumulazioni.

Il finanziamento arriva al termine di un percorso di interventi che negli ultimi due anni, ha visto la realizzazione di 60 nuovi loculi, la perimetrazione di diverse nuove aree cimiteriali, la posa di nuove panchine e fioriere, la sistemazione e la pittura delle pareti esterne e dell’ingresso principale, la realizzazione della vetrata antivento, la sistemazione della cappella, l’installazione delle attrezzature Portascope e Portainnaffiatoi a gettone, la realizzazione della condotta fognaria per il collegamento dei servizi igienici fino a quel momento inutilizzabili e la posa di oltre 150 alberi per la sistemazione dell’area adiacente.

«Riteniamo estremamente importante curare il luogo in cui riposano i nostri cari – ha dichiarato il sindaco Carlo Sotgiu -. Tenere in ordine il cimitero comunale e le sue pertinenze è per noi una priorità che abbiamo voluto manifestare fin dagli inizi della legislatura quando ci siamo trovati costretti a confiscare i loculi liberi dei privati per consentire degna sepoltura a dei nostri compaesani. Da allora, grazie ai numerosi interventi, il comune dispone di alcune aree e di diversi loculi in grado di sopperire alle emergenze. Con questo ampliamento risolveremo definitivamente ogni problema».