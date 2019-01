Il sindaco Nicola Sanna incontra le forze dell’ordine

Il primo cittadino: «Svolgete un compito fondamentale per Sassari»

Di: Antonio Caria

La mattina del 31 dicembre, il Sindaco di Sassari Nicola Sanna ha voluto salutare le forze dell’ordine e ringraziarle per l’impegno che ogni anno dedicano al mantenimento della sicurezza della città.

Il primo cittadino ha visitato la Questura, la Caserma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Comando della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale.

L’ occasione per rinnovare il legame tra le istituzioni cittadine e le forze dell'ordine che, ogni giorno, garantiscono la loro presenza sul territorio. «Svolgete un compito fondamentale per Sassari – ha sottolineato Sanna -. Un impegno che rinnovate di anno in anno, nelle attività ordinarie come in quelle straordinarie. E in conclusione di un anno che vi ha visti impegnati, insieme ai tanti volontari che scelgono di coadiuvarvi, voglio ringraziarvi, a nome mio e della città, per l’impegno costante».