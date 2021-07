Ozieri. Sorpresi con cocaina e marijuana: arrestati due giovani

In manette per detenzione di sostanze stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato.

In particolare, lunedì scorso, gli agenti del Commissariato di Ozieri hanno arrestato in flagranza di reato due ragazzi di 25 e 31 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti.

I due, fermati dai poliziotti, come da loro riferito, sono stati trovati, con una busta termosaldata contenente 18 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche alle abitazioni di residenza, dove è stato trovato un piccolo quantitativo di marijuana.