Simone Campus aderisce a Campo Progressista

Gianfranco Satta: «Un elemento di peso nella politica cittadina»

Di: Antonio Caria

L'Assessore alle finanze del Comune di Sassari, Simone Campus, aderisce a Campo Progressista.

«Simone Campus è un elemento di peso nella politica cittadina e la sua adesione a Campo Progressista ci gratifica – ha dichiarato il coordinatore provinciale Gianfranco Satta – perché dimostra che il progetto politico impersonato da Massimo Zedda fa presa tra i giovani di talento che sono coloro da cui dobbiamo ripartire se vogliamo promuovere un cambiamento vero nella politica».

Abile comunicatore, vicino alla gente, aperto al dialogo, è una fucina di idee interessanti per la città e non solo. Sensibile da sempre ai problemi sociali, è un interprete generoso delle istanze dei più deboli in quanto espressione autentica del volontariato cattolico.

«Per queste sue caratteristiche – ha aggiunto Giusy Piccone, responsabile provinciale dell’organizzazione – gli abbiamo chiesto di impegnarsi con entusiasmo a coordinare il delicato lavoro di costruzione delle liste per le regionali e contribuire alla stesura del programma elettorale per la città di Sassari».

Un notizia importante, per Campo Progressista, in vista sia delle elezioni regionali (il partito sosterrà la candidatura di Massimo Zedda), sia per il rinnovo del Consiglio comunale sassarese.