Decine di migliaia di persone per il Cap d’Any

Mario Bruno: «Alghero si conferma Capodanno di Sardegna»

Di: Antonio Caria

Decine di migliaia di persone hanno preso d’assalto la Riviera del Corallo per il Cap d'Any, andato in notte al porto e organizzato da Comune e dalla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte).

Lo scenario è stato quello della Banchina Dogana, sino al lungomare Barcellona, dove, per la prima volta nel periodo natalizio, ha allestito le proprie attrazioni il luna park Matherland,

compresa la pista di pattinaggio sul ghiaccio. A riscuotere un grande successo è l'anteprima mondiale del nuovo spettacolo de La Fura dels Baus di domenica 30 dicembre.

Non da meno gli eventi dell’ultimo dell’anno icon lo show coinvolgente del DeeJay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, preceduto dal Dj set di Milla e dagli immancabili fuochi d'artificio che hanno illuminato il golfo algherese allo scoccare della mezzanotte.

«Alghero si conferma Capodanno di Sardegna – ha sottolineato il Sindaco Mario Bruno – con una formula vincente che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Una grande affluenza per lo spettacolo musicale di fine anno al porto dedicato alla musica dance, ma anche l'anteprima de La Fura dels Baus che ha regalato momenti emozionanti. Da sottolineare – ha proseguito il primo cittadino – il grande successo anche per il classico concerto al teatro civico della mattina del primo gennaio, sempre più di prim'ordine. Un mese e più di eventi che rendono il Cap d’Any di Alghero unico nel suo genere e tra i più prestigiosi d’Italia».

Imponenti le misure di sicurezza con decine di agenti che hanno svolto un lavoro notevole per i quali il Sindaco Mario Bruno ha espresso parole di elogio.

«Un ringraziamento particolare a tutte le forze dell'ordine impegnate nella gestione della sicurezza. Hanno lavorato senza sosta con professionalità e capacità. Così come la nostra Polizia Locale, ma anche gli operatori sanitari e il 118».

Ringraziamenti da parte del primo cittadino anche per «Operai e maestranze del Comune, della Fondazione Alghero e della In House per l’imponente lavoro, agli operatori della nettezza urbana per l’immediata pulizia dell’area fin dall’alba».