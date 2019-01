Si chiama Alice la prima bimba nata in Sardegna nel 2019

Oltre mezz'ora dopo, all'ospedale SS. Trinità di Cagliari è nata Matilde

Di: Redazione

Tutte femminucce le prime nate in Sardegna per il 2019. La prima in assoluto ha visto la luce all’ospedale San Francesco NUORO e si chiama Alice. La bambina è venuta alla luce a mezzanotte e sette minuti e pesa 3 chili e 710 grammi. La piccola, figlia di una coppia di Teti, ha pesato 3 chili e 710 grammi per 50 centimetri di lunghezza.

Oltre mezz'ora dopo, all'ospedale SS. Trinità di Cagliariè nata Matilde, 3,340 kg. Subito dopo a Sassari, all'ospedale SS Annunziata, è nata Emma, alle 0:53, quasi tre chilogrammi di peso.

CAGLIARI È Lorenzo invece il primo nato del 2019 al Policlinico Duilio Casula di Monserrato: si tratta del quarto bimbo del nuovo anno dopo le tre bimbe nate poco dopo la mezzanotte a Nuoro, Cagliari e Sassari. Lorenzo, nato alle 11:49, Pesa 2 chili e 760 grammi. I genitori sono Eleonora Tronci, al suo primo parto, e al papà Francesco Zuddas. Al bimbo e ai genitori il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha regalato un cesto con biberon, ciucci, tutine per il bimbo, copertina e calzine.

SASSARI Il 2018 si chiude sotto il segno dei fiocchi rosa, 570, e il 2019 si apre ancora all'insegna del colore rosa. Sono 1129 i nati nell'anno appena concluso mentre la prima nata a Sassari, nella struttura di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou, è una femminuccia venuta al mondo alle 0,53 e ha pesato 2,965 kg.

Nel 2018, la struttura diretta dal professor Salvatore Dessole ha registrato 1102 parti, dei quali 27 gemellari e 1 trigemino, per un totale di 1129 nati. I maschi sono stati 559 e le femmine 570.

Dei 1102 parti, 659 sono stati parti spontanei, 443 cesarei dei quali 177 primi cesarei.

Sassari si conferma città multietnica. Dei 1129 nati 92 erano stranieri, così suddivisi per nazionalità: 14 marocchina, 12 nigeriana, 12 rumena, 10 cinese, 9 senegalese, 4 ungherese, 3 brasiliana, 3 filippina, 3 ucraina, 2 albanese, 2 moldava, 2 russa, 2 bosniaca, 2 pakistana. Tutte a quota 1 parto le mamme provenienti da Bangladesh, Kazakistan, Inghilterra, Costa d'Avorio, Serbia, Bielorussia, Bulgaria, Cile, Algeria, Austria, Germania e Slovacchia.

L'ultimo nato nel 2018, invece, è un maschietto. È nato il 31 dicembre alle ore 15,09 e ha pesato 2,840 kg.

I dati delle nascite, se raffrontati con il 2017, mostrano un leggero calo.

Nel 2017 i parti sono stati 1.115, dei quali 31 gemellari e 2 trigemini, per un totale di 1.163 nuovi nati. I maschi sono stati 597 mentre le femmine 566.

Su 1.163 nati 108 erano stranieri.

Dei 1.115 parti 662 sono stati parti naturali, 453 tagli cesarei.