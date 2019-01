Paura a Mulinu Becciu, palazzina evacuata a causa del fumo

Sul posto una squadra del 115 che ha evitato il peggio

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alla mezzanotte, per un incendio nel comune di Cagliari, nel quartiere di Mulinu Becciu .

La sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento che ha messo in sicurezza lo stabile evacuando gli appartamenti sovrastanti che erano stati invasi dal fumo: coinvolte dall’incendio alcune masserizie, durante l'operazione di bonifica ha destato preoccupazione anche la presenza di una bottiglia di gpl, mentre le indagini sono tuttora in corso per fare luce sulle cause del rogo.