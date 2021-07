Mortale fra Senorbì e Sisini. La Sardegna piange il giovane Ignazio

Aveva 21 anni: questo pomeriggio la sua moto è andata a sbattere contro un'auto, l'impatto per il giovane è stato fatale

Di: Giammaria Lavena

Si chiamava Ignazio Carta il 21enne di Sisini morto nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada comunale che collega Senorbì al paese della giovane vittima.

Ignazio era alla guida di una moto da cross quando, per cause ancora da stabilire, è entrata in collisione con una Fiat Bravo guidata da un 57enne che giungeva dal verso opposto.

Dopo il violento impatto il giovane è stato sbalzato dalla due ruote, cadendo nel terreno e perdendo i sensi. La moto ha preso invece fuoco, innescando un rogo che nel giro di pochi istanti si è propagato fra le sterpaglie.

Il conducente dell'auto ha cercato invano di salvarlo. Ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e i carabinieri di Senorbì e di Dolianova. Niente da fare purtroppo per il malcapitato.