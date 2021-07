Moto contro auto nella strada fra Senorbì e Sisini: morto un 21enne

La moto ha preso fuoco. Il conducente dell'auto ha provato a salvare il giovane motociclista, invano: sotto choc è stato trasportato all'ospedale

Di: Giammaria Lavena

Drammatico incidente nel pomeriggio sulla strada comunale che da Senorbì conduce a Sisini. Un 21enne motociclista ha perso la vita. Da quanto si apprende, la moto condotta dalla vittima, per cause non ancora accertate, si è scontrata con un'auto guidata da un 57enne.

A causa del violento impatto la due ruote è finita fuori strada, prendendo fuoco e innescando un rogo di sterpaglie. Il conducente dell'auto si è precipitato nel tentativo di soccorrere il motociclista, ma non è riuscito a salvarlo.

È subito scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e Vigili del Fuoco. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto, sotto choc è stato trasportato al Brotzu con ustioni alle mani e altre ferite.