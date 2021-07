Portapizze aggredito a Cagliari. Valentina Ferragni: “Questo fa letteralmente schifo”

Solidarietà al rider e condanna per il gesto da tutta Italia: "Aprite il cervello"

Di: Redazione Sardegna Live

Il video del ridere aggredito a Cagliari sta facendo il giro del web. La solidarietà al portapizze preso di mira arriva anche dai personaggi famosi, così come la ferma condanna per un gesto vergognoso che va assolutamente stigmatizzato e punito.

Martedì scorso, dopo la partita Italia- Spagna, in piazza Yenne si sono riversate migliaia di persone per festeggiare la vittoria della nostra Nazionale. Un portapizze ha attraversato in sella al suo motorino l'area dove si sono radunati questi “tifosi” che lo hanno colpito al casco e spinto divertiti fino a farlo cadere. Non contenti, hanno continuato a dare calci allo scooter e al contenitore per le pizze.

“Aprite il cervello. Questo non è il modo di festeggiare. Questo fa letteralmente schifo”, ha commentato Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, inflencer e imprenditrice anche lei, che conta 3,9 milioni di follower su Instagram.

Prima di lei, Claudio Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus, attualmente commentatore Rai, ha pubblicato il video sui propri social: “In questo video – ha scritto - la risposta alla domanda: una persona può essere un perdente anche quando la propria nazionale sul campo vince ogni partita? La risposta... ovviamente si! Tutta la mia solidarietà al povero rider, e il mio sincero augurio a quei ragazzini un giorno di avere anche solo un briciolo della sua dignità e del suo coraggio”.