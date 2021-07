Morata arriva in Sardegna. Baci e abbracci con la moglie e i figli all'aeroporto di Olbia

La moglie Alice, vittima di minacce, offese e insulti di ogni tipo: "Ciò che davvero conta è la famiglia”

Di: Redazione Sardegna Live

La famiglia Morata si è riunita in Sardegna per trascorrere le vacanze estive nell’Isola.

Il calciatore spagnolo ha raggiunto la moglie, Alice Campello, e i tre splendidi figli in Costa Smeralda, dopo che la corsa all’Europeo è terminata martedì, battuta ai rigori dall’Italia.

La bellissima modella ha condiviso sui social la gioia di rivedere il marito: ha pubblicato diversi scatti che ritraggono l’intera famiglia all’aeroporto di Olbia.

“Mi avete taggato su queste foto e mi sono piaciute un sacco – ha scritto Alice -. Ciò che davvero conta: la famiglia”. Una frase che ci riporta a quanto accaduto, di vergognoso, martedì dopo la partita Italia -Spagna.

La moglie di Alvaro Morata è stata vittima di minacce, offese e insulti di ogni tipo. Lei stessa ha pubblicato alcuni dei messaggi ricevuti: "Tuo marito ha il cancro e i tuoi figli pure", scrive un utente alla Campello, blogger e modella veneta. "Vacca di donna, mi vergogno di essere veneta. Invece di far vedere i tuoi soldi aiuta le persone! Stronza", le scrive poi una donna.

E ancora: "Non ti azzardare a postare foto del gol di Morata perché vengo a casa tua e ti brucio in diretta Instagram". "Alessandro Morata (uno dei due figli della coppia, ndr) bastardo".

La modella e influencer, dopo aver letto il contenuto dei messaggi, ha commentato: "Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fatto di italiani ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero che in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile".

Foto Instagram Alice Campello