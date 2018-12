Tortolì e Arbatax scelte da Tim: nuova rete in fibra ottica banda ultralarga

Fino a 100 Megabit per circa 3.500 abitazioni

Di: Ansa

Tortolì e Arbatax entrano nella lista delle città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

L'iniziativa ha l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare le località dell'Ogliastra verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all'offerta turistica e all'entertainment.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare la quasi totalità del territorio comunale, per una copertura complessiva pari a 3.500 unità immobiliari, realizzata grazie alla posa di circa 12 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano alla centrale 21 armadi stradali tutti già attivi e vendibili.

Ulteriori 4 armadi saranno attivati entro il primo trimestre del 2019. Il lancio a Tortolì dei servizi in fibra ottica è il risultato dell'investimento di Tim, pari a circa 300mila euro, e della collaborazione con il Comune. Saranno così disponibili i servizi digitali che caratterizzano la "città intelligente", come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l'offerta, e monitorare l'ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell'aria e delle aree verdi.