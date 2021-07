Fiamme in una pizzeria, Vigili del Fuoco avviano accertamenti per stabilire le cause del rogo

Le fiamme in in via Tasso a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute intorno alle 23 di ieri, mercoledì 7 luglio, in via Tasso a Cagliari per un incendio che si è sviluppato all'interno di un ristorante pizzeria.

In fiamme un bancone da lavoro, alcuni arredi, attrezzature, cartoni e altri materiali. Sul posto hanno operato una squadra di pronto intervento con il supporto di un'autobotte e un'autoscala.

Gli operatori intervenuti hanno aperto la serranda d'ingresso e si sono addentrati nel locale invaso dal fumo. Individuato il rogo hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della struttura. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto si è recata un'unità del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco, una volante e gli agenti del reparto Scientifica della Polizia di Stato per ulteriori accertamenti e indagini sull'accaduto.