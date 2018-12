Polizia, bilancio attività di fine anno: "70mila chiamate al 113"

Droga e immigrazione clandestina, ordine pubblico e controlli in strada: il dottor Alfonso Polverino traccia il bilancio della Questura

Di: Alessandro Congia

Un bilancio positivo quello illustrato questa mattina in Questura dal Vicario il dottor Alfonso Polverino: 70mila chiamate alla sala operativa del 113, migliaia gli interventi specifici svolti dagli equipaggi delle Volanti affiancati dai colleghi del Reparto Prevenzione del Crimine di Abbasanta.

Quasi 20mila i controlli gestiti dalla PolStrada, come ricordati dal dottor Raffaele Angioni, dirigente provinciale del settore compartimentale specifico, con 161 soggetti trovati in stato di ebbrezza alcolica mentre si trovavano alla guida e perseguiti penalmente.

Costanti e continui anche i monitoraggi sul fronte della pedopornografia su internet, ha ribadito il dottor Danilo Tolino, vice commissariato Polpost Sardegna, con due pericolosi pedofili tratti in arresto e centinaia di episodi di truffa on line smascherati. Sette gli arresti effettuati in aeroporto per numerosi furti d'auto e migliaia di controlli preventivi negli scali aeroportuali e portuali, ha rimarcato l'ispettore Giuseppe Ciardo della PolAria; oltre 15mila i passeggeri controllati negli scali ferroviari in provincia, ha sottolineato il vice ispettore Debora Ianni, mentre particolarmente significativo è il quantitativo di droga sequestrata (66 chili di vario genere, 280 soggetti arrestati e 410 denunciati all'autorità giudiziaria).

Sono 83 gli sbarchi diretti registrati con più di 1000 cittadini extracomunitari identificati, 98% di nazionalità algerina.