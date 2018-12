Gianna Nannini: «Amo la Sardegna da anni e volevo conoscere Castelsardo»

La star del rock italiano stasera nel borgo dei Doria per salutare il nuovo anno

Di: Antonio Caria

È finita l’attesa. Un evento che si aspettava ormai da tanto stasera diventerà realtà. Allo scoccare della mezzanotte, annunciata da spettacolari fuochi d'artificio che partiranno dalle terrazze del Castello dei Doria, Gianna Nannini salirà sul palco di Piazza Nuova accompagnata dalla sua band.

«Amo quest'isola da sempre – ha dichiarato la cantante – perché ho avuto modo di conoscere la gente che ci abita nei miei tanti viaggi in Sardegna con la moto e il sacco a pelo in campeggio libero. In particolare nella zona di Arzachena, in Gallura sono stata spesso ospite di amici e ho imparato a conoscere le deliziose specialità sarde. Questo accadeva quando non ero ancora famosa e conosciuta. Poi nei primi concerti ho avuto esperienze magiche dei veri e propri scambi culturali con tanti artisti sardi»

Per la Nannini si tratta di un debutto a Castelsardo: «Non c'ero mai venuta. Mi attira anche che sia la patria del canto a Cuncordu una cosa unica al mondo. Sono sempre stata attratta dalla melodia di questo coro».

La scaletta della serata sarà quella del "Fenomenale tour "con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale. Gianna Nannini porterà sul palco una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

In scaletta brani tratti dal nuovo album e grandi successi da cantare a squarciagola insieme al pubblico. La serata sarà aperta alle 22.00 dal “Music Machine” di Sandro Murru Kortezman e Matteo Bruni.