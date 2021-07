Schianto fatale a Sassari, muore 19enne

L'incidente attorno alle 2 del mattino in corso Margherita di Savoia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 2,05 di questa mattina, la sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto in città in corso Margherita di Savoia, angolo largo Macao.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa dalla sede centrale, che ha messo in sicurezza la zona interessata dall'evento è le vetture coinvolte.

Dopo l'impatto, che ha coinvolto quattro auto sono stati registrati tre feriti e una vittima, il 19enne Alessio Murgia. Presenti Guardia di Finanza, Carabinieri e tre squadre del 118.