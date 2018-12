Tragedia sulla SS125, muore centauro 23enne

Un altro centauro ferito in maniera lieve

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nel territorio di Burcei, due centauri in sella a due moto da strada percorrevano la Statale 125. Un motociclista di 23 anni ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in modo non grave. La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

Secondo una prima ricostruzione, all'altezza del chilometro 40,200 il centauro 23enne mentre percorreva la Statale, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della sua moto finendo contro il guard rail. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto. Anche il secondo centauro è scivolato.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo per il 23enne non c'è stato nulla da fare: nell'impatto è morto sul colpo. Ferito lievemente, l'altro centauro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Muravera.