Impostori chiedono soldi per i figli di Michela Fiori

Qualcuno cerca di approfittare della buona fede e del dolore altrui per una truffa

Di: Redazione Sardegna Live

Lo zio della giovane donna assassinata dal marito lo scorso 23 dicembre ad Alghero, fa sapere tramite Facebook, proprio oggi, nel giorno dei funerali di Michela Fiori, che c’è chi cerca di approfittare della buona fede altrui e del dolore per mettere a segno una truffa.

"Purtroppo in giro ci sono gli sciacalli che si approfittano delle disgrazie altrui", è il messaggio affidato a un post. "Ci è giunta voce che ad Alghero ci sono due uomini e due donne che a nome della famiglia Fiori stanno chiedendo soldi x aiutare i figli di Michela. Noi non abbiamo

autorizzato nessuno se non il canale ufficiale tramite il Banco di Sardegna".

Il Comune di Alghero nei giorni scorsi aveva aperto una sottoscrizione attraverso un conto corrente. "Divulgate gentilmente questo messaggio", è l'appello lanciato da Vittorio Fiori, "e se caso mai vi dovesse capitare a voi informate subito le forze dall''ordine".