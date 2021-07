Buffon, vacanze in Sardegna: "Ad ognuno il suo re, a Tavolara il suo Tonino!"

L'ex portiere della Nazionale ha postato una foto col titolare del "Ristorante da Tonino"

Di: Giammaria Lavena

Vacanze sarde per Gigi Buffon e Ilaria d'Amico. Il portiere si gode l'Isola in relax con la compagna al termine di una lunga stagione, la sua ultima alla Juventus. Buffon ha postato una foto su Instagram in compagnia del gestore del "Ristorante da Tonino Re di Tavolara", Antonio Bertoleoni.

"Ad ognuno il suo re, a Tavolara il suo Tonino!", ha commentato sotto l'immagine. Parole di stima e affetto, dalle quali si evince come probabilmente l'ex numero 1 della Nazionale sia un assiduo frequentatore del locale.

Nonostante i 43 anni Buffon non ha intenzione di appendere i guantoni al chiodo, infatti ha firmato un contratto biennale con il Parma, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Ripartirà dalla Serie B con l'obiettivo di riportare i gialloblu nella massima serie.