Incendi di vegetazione e masserizie nel Cagliaritano

Vigili del Fuoco in azione fino all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella notte e fino all'alba di oggi per incendi di vegetazione e masserizie nell'hinterland cagliaritano.

I primi interventi per incendi di sterpaglie in località "Terra Mala", a Quartu Sant'Elena e nei pressi della statale 554 a Selargius. Un altro incendio, divampato intorno alle 22:30, poteva raggiungere anche vaste proporzioni per la fitta vegetazione di canneti che ha interessato nei pressi della linea ferroviaria della località "Giliacquas", in territorio del comune di Elmas. Sul posto hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area due squadre di pronto intervento, la "1A" con due automezzi e "AB1" di supporto con l'autobotte coadiuvate da tre squadre antincendio di volontariato della Protezione Civile Regionale.

Altri interventi, sempre per incendi di sterpaglie, hanno interessato un'area rurale nei pressi della statale 131 a Monastir.

Alle 3 circa, un altro rogo è stato segnalato in via Grecia a Quartu, dove hanno preso fuoco masserizie e vegetazione. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme prima che raggiungessero alcune abitazioni limitrofe.

Ulteriore intervento per incendio di masserizie e vegetazione in un'area rurale nei pressi della SS 554, ancora a Quartu, dove sono andati in fumo cumuli di rifiuti abbandonati e sterpaglie. Gli operatori hanno spento il rogo prima che arrivasse a lambire le case sparse della zona.

I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dei vari roghi.