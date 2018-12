Uccisa dal marito. L'addio struggente a Michela Fiori

Un'intera comunità si stringe al dolore dei familiari della 40enne, mamma di due figli

Di: Stefano Sanna

La bara di Michela Fiori è arrivata nella cattedrale di Santa Maria alle 10:30, accompagnata dalla famiglia e dai figli, di 10 e 12 anni, rimasti senza la loro mamma, uccisa dal marito, Marcello Tilloca il 23 dicembre nell’appartamento di via Vittorio Veneto.

L'arrivo in chiesa

“Ciao Michela, noi siamo tue colleghe, il vuoto resta e la ferita non si rimargina. Eri speciale per noi e tutti quelli che ti hanno conosciuto. Siamo orgogliose di aver camminato al tuo fianco, proteggi i tuoi figli. Le donne forti sono come uragani e non si fermano davanti a nulla, tu sei una donna che ha fatto la differenza”.

L'uscita dalla chiesa.

Per assicurare un futuro ai figli è stato istituito un fondo di solidarietà presso il Banco di Sardegna.

Di seguito gli estremi : IBAN IT87S0101584899000070688228

Causale : Un futuro per i bambini di Michela

In merito a ciò, la famiglia di Michela chiede massima attenzione: "Purtroppo in giro ci sono gli sciacalli che si approfittano delle disgrazie altrui. Ci é giunta voce che in Alghero ci sono due uomini e due donne che a nome della famiglia Fiori stanno chiedendo soldi x aiutare i figli di Michela. Noi non abbiamo autorizzato nessuno se non il canale ufficiale tramite il banco di Sardegna. Divulgate gentilmente questo messaggio e se caso mai vi dovesse capitare a voi informate subito le forze dall'ordine. Grazie".