Morto in impianto rifiuti a Villacidro: quasi certo incidente su lavoro

Questa mattina le autorità avevano avanzato l'ipotesi suicidio. Adesso quella di un incidente sul lavoro si fa sempre più concreta: potrebbe essere salito su una scaletta per controllare il macchinario, scivolando all'interno

Di: Giammaria Lavena

Si fa sempre più concreta l'ipotesi che quanto accaduto questa mattina nell'impianto di trattamento dei rifiuti Villaservice a Villacidro sia stato un incidente sul lavoro. La vittima, Ignazio Sessini, operaio 56enne, è morto dopo essere caduto in un tritarifiuti.

I carabinieri della Compagnia di Villacidro, ma anche i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e i funzionari dello Spresal, non si sbilanciano e non escludono alcuna ipotesi, ma da quanto si apprende in queste ore gli investigatori stanno lavorando su tutte le procedure e le attività che gli operai svolgono giornalmente per capire come l'uomo stesse operando da solo in quel impianto che tritura i rifiuti.

Da quanto si apprende, Sessini potrebbe essere salito su una scaletta per controllare il macchinario, scivolando all'interno. Saranno sentiti gli altri dipendenti del turno di notte che hanno dato l'allarme, ma anche gli altri addetti per capire cosa sia accaduto. Parallelamente lavorerà il consulente che sarà nominato dalla pm di Cagliari Rita Cariello, che dovrà chiarire dettagliatamente tutta la vicenda.