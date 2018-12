Incidente stradale nei pressi di Fonni: due feriti

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente è avvenuto questa sera lungo la Statale 389, dove un'auto è uscita di strada precipitando in un terreno sottostante all'altezza del km 126,400, nel tratto Fonni-Ovodda.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in elicottero in un centro di primo soccorso.

Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato.

Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anas e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.