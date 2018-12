A Torralba “Pro finire s'annu tottus umpare in allegria”

Musica, degustazioni, balli ed esposizioni promossi dalla Pro loco

Di: Antonio Caria

Si terrà domani 29 dicembre “Pro finire s'annu tottus umpare in allegria”, manifestazione promossa dalla Pro loco di Torralba presieduta da Rossana Masala, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e inserita all’interno del programma degli eventi del Natale 2018.

L’evento, in programma alle 19.00, si terrà nel piazzale della parrocchia di San Pietro Apostolo, e partirà con l’esibizione del coro polifonico “Maurizio Carta” di Oristano. A seguire andrà in scena, alle 20.00, lo spettacolo “Gocce di Fuoco”, curato da Dario Buonanno, mentre alle 21.00 è in programma l’esibizione del gruppo “I Tremendi” e di Dj Peawess.

In clima natalizio non potranno mancare i mercatini di Natale con stands dedicati all’hobbistica e alla degustazione. Il Comitato dello Spirito Santo 2019 curerà uno spazio bar.