Controlli straordinari dei carabinieri in occasione delle feste di fine anno

I militari in campo per garantire la sicurezza sulle strade e in occasione delle manifestazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Un piano straordinario verrà attuato dal Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Le attività preventivate sono quelle di controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza sulle strade e in occasione delle numerose manifestazioni previste.

Saranno quindi attuati servizi - fino al 6 gennaio - con il personale delle 77 stazioni e di una tenenza della provincia, dei Nuclei radiomobili e di quello investigativo, oltre alla squadriglie carabinieri.

I militari effettueranno posti di blocco nelle principali arterie stradali e nei centri abitati del territorio effettuando verifiche su eventuali abusi di alcol e droghe, come già avvenuto in questi ultimi giorni quando sono stati denunciati alcuni giovani che si erano messi alla guida in stato di alterazione.