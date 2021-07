Patto Mafia-Camorra, fra gli 85 arrestati anche un detenuto ad Isili

Il blitz in Sicilia ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone per associazione mafiosa e numerosi altri capi d'accusa. Fra questi anche un detenuto del carcere di Isili

Di: Giammaria Lavena

C'è anche un siciliano, detenuto nel carcere di Isili (Nuoro), tra i destinatari degli 85 provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri in diverse regioni italiane. Le misure emesse vanno dall'associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata alla coltivazione alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma ci sono anche reati in materia di armi e contro la pubblica amministrazione.

In carcere sono finite 63 persone, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposte a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione, che si è svolta nella provincia di Palermo e in altre regioni italiane, è stata coordinata dalla Dda.

L'inchiesta nasce da accertamenti avviati dai carabinieri della Compagnia di Partinico nel novembre 2017 su Ottavio Lo Cricchio, imprenditore del settore vinicolo, e Michele Vitale, esponente della famiglia mafiosa dei Vitale, storici capi del mandamento mafioso di Partinico.