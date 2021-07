Papa Francesco operato al colon, Solinas: "Dalla Sardegna gli auguri più affettuosi"

Di: Giammaria Lavena

“Il mio pensiero, la mia preghiera e i miei auguri più affettuosi, uniti a quelli di tutta la Giunta regionale e del Popolo Sardo, per una pronta guarigione, al Santo Padre Francesco”. Il presidente della Regione Christian Solinas ha voluto manifestare la propria vicinanza a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico.

“Mi unisco alle preghiere e al pensiero affettuoso di tutti coloro che in queste ore hanno voluto far sentire la propria vicinanza al Santo Padre, nella certezza di una sua pronta guarigione e dell'immediata ripresa del suo ministero apostolico così prezioso per l'umanità intera e per la Chiesa”.

“Dalla Sardegna, che Francesco ama e ha scelto di visitare all'alba del suo Pontificato, gli auguri più affettuosi. La Madonna di Bonaria, cui il Santo Padre è devoto - auspica il governatore - gli dia piena salute e lo sostenga nella convalescenza”.