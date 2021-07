Auto lo supera e lui apre il fuoco. Affidato ai familiari: era in stato confusionale

Dopo essere stato rintracciato ieri sera, questa mattina è stato affidato ai familiari. L'ipotesi di reato è quella di danneggiamento. Tutte le armi in possesso dell'uomo verranno sequestrate, poiché, seppur con regolare porto d'armi, non pare in condizione di poterle gestire

Di: Giammaria Lavena

E' stato rilasciato e affidato ai familiari il 63enne che nel pomeriggio di ieri a Serrenti ha aperto il fuoco contro un'auto che lo aveva sorpassato. E' stato rintracciato in tarda serata, in stato confusionale, e trattenuto sino all'arrivo in caserma questa mattina dei familiari.

L'ipotesi di reato è quella di danneggiamento, si attende la querela della parte lesa, mentre le armi detenute dall'uomo verranno sequestrate cautelarmente visto che il titolare di porto d'armi non appare in condizione di poterle gestire.

Tra l'altro i militari non hanno ancora la certezza che a sparare sulla 131 sia stato lui, anche se appare altamente probabile. La pistola non è ancora stata rinvenuta, sono in corso accertamenti tecnici.