Serrenti. Auto lo sorpassa e lui spara, rintracciato a Cagliari

Attivate immediatamente le ricerche del fuggitivo: è stato rintracciato a Cagliari nella tarda serata di ieri, in stato confusionale

Di: Giammaria Lavena

Rintracciato dopo diverse ore, in tarda serata, l'uomo che nel pomeriggio di ieri, a Serrenti, ha sparato alle alla ruota di un'auto che aveva sorpassato la sua Renault Megane lungo la statale 131, si tratta di un 63enne.

Le ricerche sono scattate subito, quando l'automobilista vittima del folle gesto ha denunciato l'accaduto. E' stato intercettato dai carabinieri in viale Diaz, a Cagliari.

Secondo quanto riferito il fuggitivo era in stato confusionale e non ricordava dove avesse parcheggiato l'auto. Trasferito in caserma per successivi accertamenti, sarà probabilmente sottoposto a una visita medica.

Militari alla ricerca del veicolo, all'interno del quale potrebbe essere rinvenuta anche la pistola.