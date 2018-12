Tutto pronto per l’anteprima mondiale de "La Fura dels Baus"

Emanata un’ordinanza per il divieto di consumo itinerante di bevande in vetro e lattina

Di: Antonio Caria

Cresce l’attesa nella Riviera del Corallo per l’anteprima mondiale de “La Fura dels Baus” che si terrà domenica 30 dicembre dalle 21.30, nell'area portuale a ridosso del Forte della Maddalena.

Il nuovo spettacolo, voluto fortemente da Comune e dalla Fondazione Alghero, è stato creato appositamente per il “Cap d'Any a l'Alguer”.

“Il Nuovo Canto della Sibilla” è un esperimento collettivo di socializzazione, in collaborazione con l'artista Mihael Milunovic e la produzione della Prodea Group Srl. La mitologica Sibilla profetizza e vede il futuro. Per questo motivo resta e si sente come prigioniera del tempo: Tempo perduto. A seguito di un grande sforzo riuscirà a fuggire, liberarsi e spezzare le pesantissime catene che la imprigionano. A questo punto sorgerà un nuovo canto e da qui inizierà il suo magico viaggio nel cielo. Il Canto della Sibilla, proclamato Patrimonio immateriale dell'Unesco, è un antico rito di origine catalana, un tempo ampiamente diffuso nel Mediterraneo, che attualmente può essere apprezzato soltanto ad Alghero e nelle isole Baleari.

Una proposta interattiva ben orchestrata da Pep Gatell che si avvarrà dell’App “Kalliope” (disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store) che sarà uno strumento chiave da utilizzare durante lo spettacolo.

Saranno gli spettatori stessi ad interagire con lo spettacolo accedendo a Google Play ( Android ) o App Store ( iOS ), scaricando la APP gratuita “Kalliope” e introducendo il nome del canale: 2019. L'applicazione sarà attiva solamente durante lo spettacolo e si potranno ricevere informazioni in tempo reale e interagire con la performance.

In materia di sicurezza, nella giornata odierna il Sindaco di Alghero Mario Bruno ha emanato un’ordinanza che vieta il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattina, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle giornata di domenica 30 dicembre dalle 18.00 alle 24.00 e lunedì 31 dicembre dalle 18.00 e sino alle 07.00 del 01 gennaio 2019 in via Catalogna, via Eleonora d’Arborea, via La Marmora nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, Piazza Civica, Bastioni Magellano e via Garibaldi.

Come specificato nell’ordinanza numero 63, è vietato «A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta».