Vasto incendio a Macomer: operazioni di bonifica ancora in corso

Danni ingenti in alcune aziende, oliveti e vigneti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono proseguite senza sosta le operazioni di bonifica e spegnimento delle fiamme nella vasta area interessata dall’incendio divampato ieri pomeriggio a Macomer.

Dai primi momenti d’emergenza, il Comandante Provinciale di Nuoro dei Vigili del Fuoco Antonio Giordano, in stretto raccordo con la Prefettura di Nuoro, ha fatto confluite sul posto 6 squadre: 4 del Comando di Nuoro e due provenienti dalle sedi di Abbasanta (OR) e Bono (SS).

Imponente la task force che, congiuntamente all’attività aerea, ha operato nello scenario della Zona Industriale di “Tossilo”. Nell’area industriale è stato istituito un posto di Comando avanzato dove un Funzionario tecnico dei VVF, unitamente al Sindaco di Macomer e ai rappresentati delle Forze dell’Ordine e delle varie unità in campo, hanno coordinato gli interventi tesi a scongiurare il coinvolgimento delle attività presenti. Particolare attenzione è stata riposta su alcuni capannoni lambiti dalle fiamme, dove la presenza di materiali altamente infiammabili hanno destato la preoccupazione degli uomini impegnati nello spegnimento del rogo. Le operazioni di bonifica non hanno subito interruzioni per tutta la notte, hanno proseguito nella giornata odierna, è ancora sono in atto.

Quest’oggi si registrano ancora incendi nel territorio di Orotelli – Oniferi, in un’area limitrofa alla SS 131 DCN e 129, dove nel primo pomeriggio un vasto incendio boschivo ha impegnato l’apparato antincendio regionale con uomini a terra e mezzi aerei. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro alle quali si è aggiunta anche una proveniente da Abbasanta. Sono in corso le operazioni di bonifica.

IL VIDEO